«Агроэко» инвестирует до 2,5 млрд в расширение воронежского свинокомплекса

Свиноводческая ГК «Агроэко» (штаб-квартира в Воронеже, основные активы в Воронежской и Тульской областях) планирует вложить до 2,5 млрд руб. во вторую очередь свинокомплекса «Краснопольский» в Воробьевском районе Воронежской области. Реализация проекта намечена на 2027 год. Об этом сообщили в правительстве региона.