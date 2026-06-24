Нижегородцы смогут проголосовать на выборах 18−21 сентября в онлайн-формате

В период с 18 по 20 сентября избиратели из 32 регионов, включая Нижегородскую область, смогут проголосовать дистанционно на федеральной платформе ДЭГ, а жители Москвы — на собственной платформе. Это решение было принято Центризбиркомом на заседании после рассмотрения заявок от регионов, как сообщает «Российская газета».
Элла Памфилова сообщила, что планируемые масштабы ДЭГ превышают его использование в предыдущих избирательных кампаниях. Однако в этом году было принято решение одобрить заявки только тех регионов, которые уже имели опыт проведения ДЭГ. Все регионы, подавшие заявки впервые, отнеслись к этому с пониманием.
Право на проведение онлайн-голосования на федеральной платформе получили:
32 области (Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Смоленская, Томская, Челябинская, Ярославская),
республики Алтай, Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Удмуртия, Чувашия,
Алтайский и Пермский края,
Ненецкий автономный округ.
По словам Памфиловой, через интернет смогут проголосовать до 48,4 миллиона человек в рамках более чем 640 избирательных кампаний. Для этого будет создано более 3,6 тысячи видов электронных бюллетеней.
В случае проблем со связью будут задействованы ресурсы ДЭГ из «белых списков», сообщила Памфилова. Она также подчеркнула, что использование электронного голосования не исключает традиционного бумажного голосования.
На выборах 18−20 сентября будут избраны депутаты Госдумы девятого созыва, главы 11 субъектов, новые составы 39 региональных собраний. Всего пройдёт более двух тысяч кампаний, по итогам которых будут замещены более 20 тысяч мандатов и выборных должностей.
Как сообщал сайт pravda-nn.ru, в Нижегородской области уже начал работу штаб по наблюдению за выборами.