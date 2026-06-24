Нижегородцы смогут проголосовать на выборах 18−21 сентября в онлайн-формате

Элла Памфилова сообщила, что планируемые масштабы ДЭГ превышают его использование в предыдущих избирательных кампаниях. Однако в этом году было принято решение одобрить заявки только тех регионов, которые уже имели опыт проведения ДЭГ. Все регионы, подавшие заявки впервые, отнеслись к этому с пониманием.