Завод в Алапаевске Свердловской области нарастил выпуск буровой техники

Предприятие обновило парк оборудования и ввело в эксплуатацию современные обрабатывающие центры, листогибочный и трубогибочный прессы. Это позволило увеличить выпуск многофункциональных кранов, разведочных и бурильных машин с 87 до 99 единиц в год, а также повысить качество выпускаемой продукции.