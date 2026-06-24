Завод в Алапаевске Свердловской области нарастил выпуск буровой техники

Компания «Стройдормаш» в городе Алапаевске Свердловской области нарастила мощности по выпуску техники для буровых и строительных работ. Как сообщили в департаменте информационной политики, такая работа ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Предприятие обновило парк оборудования и ввело в эксплуатацию современные обрабатывающие центры, листогибочный и трубогибочный прессы. Это позволило увеличить выпуск многофункциональных кранов, разведочных и бурильных машин с 87 до 99 единиц в год, а также повысить качество выпускаемой продукции.
«Поддержка промышленных предприятий в условиях меняющейся экономики является для нас приоритетом. Государственные программы льготных займов и поддержки инвестиционных проектов помогают компаниям модернизировать производство, увеличивать выпуск продукции и наращивать вклад Среднего Урала в укрепление технологического лидерства страны. Проект завода “Стройдормаш” показывает, как такие решения работают на практике», — сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Продукция предприятия используется при бурении скважин, установке опор линий электропередачи, строительстве фундаментов и проведении геолого-разведочных работ. Оборудование поставляется предприятиям энергетического комплекса, нефтегазовой отрасли, промышленного и гражданского строительства.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.