Актер Денис Кукояка признался, что его обижает оценка дочери Василисы как персонажа блога

Совершенно логично, что когда у нас появилась Василиса, она тоже попала в кадр. Потому что она главная часть нашей жизни. Потом появился Ваня — он тоже появился в кадре. Но не потому что мы решили: «Так, теперь снимаем про детей и будем специально ставить их в кадр». Нет. Это просто естественная часть нашей жизни. Мы снимаем контент про себя и про то, как живем. Сначала это были комедийные скетчи, потом лайфстайл, сейчас контент стал более художественным. Но в основе все равно остается наша жизнь. Не было какого-то момента, когда мы вдруг подумали: «О, Вася теперь отдельный персонаж». Не было идеи завести ей свой канал или делать что-то отдельно от семьи. Более того, если бы мы были какими-то очень продуманными бизнесменами, то вы бы уже давно увидели ребенка со своими страницами во всех соцсетях, которые были бы заведены еще с годовалого возраста. Но у нее до сих пор нет никаких аккаунтов и отдельных проектов. Она просто постоянно присутствует вместе с нами в кадре — и зрители по-прежнему смотрят не на Василису отдельно, а на семью Кукояк.