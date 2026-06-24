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Академик рассказал, какие диеты опасны для здоровья

Жесткие диеты могут навредить человеку, а главным правилом в питании должны быть сбалансированность и умеренность.

Жесткие диеты могут навредить человеку, а главным правилом в питании должны быть сбалансированность и умеренность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на академика РАН Лео Бокерия.

«Необходимо правильно питаться. Однако не стоит при этом сидеть на каких-то жестких диетах, которые изнуряют тело и дух, часто серьезно травмируют человека», — рассказал он.

По словам Лео Бокерия, если человек позволил себе лишнее в праздники или выходные, достаточно сделать следующие пару дней разгрузочными. Врач отметил, что не существует однозначно вредных или однозначно полезных продуктов. Главное значение имеет количество.

«Правило в еде должно быть одно, сбалансированность и умеренность. Всё, как известно, есть яд, и все есть лекарство», подчеркнул он.