Академик рассказал, какие диеты опасны для здоровья

Жесткие диеты могут навредить человеку, а главным правилом в питании должны быть сбалансированность и умеренность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на академика РАН Лео Бокерия.
«Необходимо правильно питаться. Однако не стоит при этом сидеть на каких-то жестких диетах, которые изнуряют тело и дух, часто серьезно травмируют человека», — рассказал он.
По словам Лео Бокерия, если человек позволил себе лишнее в праздники или выходные, достаточно сделать следующие пару дней разгрузочными. Врач отметил, что не существует однозначно вредных или однозначно полезных продуктов. Главное значение имеет количество.
«Правило в еде должно быть одно, сбалансированность и умеренность. Всё, как известно, есть яд, и все есть лекарство», подчеркнул он.