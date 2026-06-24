«Раскаяния и сочувствия не видим»: одно из громких дел о гибели младенцев в Калининграде готовится к передаче в суд

Врач не признаёт применение метода выдавливания, но на родах присутствовала подруга Вероники (мамы малыша — ред.), она проходит свидетелем по делу. Между ней и доктором была очная ставка, свидетель описала все действия медперсонала. Второй момент, из-за которого у младенца могли быть смертельные травмы, это при кесаревом сечении, когда ребёнка доставали из утробы матери", — поясняет Екатерина Копчук.