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Первый кандидат выдвинулся на выборы в Госдуму по нижегородским округам

Первым претендентом стал Алексей Михайлов, который в настоящее время мужчина не трудоустроен.

В Нижегородской области стартовал процесс выдвижения кандидатов на выборы в Государственную Думу IX созыва. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».

Первым претендентом стал Алексей Михайлов. Согласно сведениям Центральной избирательной комиссии, 42‑летний самовыдвиженец (год рождения — 1984) планирует участвовать в борьбе за мандат по округу № 131 (Нижегородский). В настоящее время мужчина не трудоустроен.

По данным ЦИК, кандидат родился в деревне Анатаксы Канашского района Чувашии, а сейчас проживает в селе Крутец Бутурлинского округа Нижегородской области.

Стоит отметить изменение нумерации одномандатных округов региона: если ранее Нижегородская область была представлена округами с № 129 по № 133, то в рамках предстоящих выборов их номера сместятся — они будут обозначаться как № 131−135.

Голосование запланировано на 20 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что до 3,5 тысячи подписей потребуется собрать кандидатам в ЗСНО.