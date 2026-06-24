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Все следующие через Ростов поезда из Крыма 24 июня стартуют в Керчи

Из-за закрытия участка железной дороги в Крыму пассажиров поездов доставят автобусами.

Источник: Комсомольская правда

Все поезда, следующие из Крыма через Ростов, в среду, 24 июня, будут отправляться из Керчи. Об этом сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

— Причина — временное закрытие одного из участков Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры. Все составы «Таврия» начнут и завершат маршрут на станции Керчь-Южная Новый Парк. Оттуда пассажиров доставят к местам назначения автобусами. Посадка на автобусы организована на привокзальной площади. Также можно добраться до Керчи самостоятельно, — уточнил перевозчик.

Для каждого поезда установлено точное время отправления автобусов из разных городов. Например, рейс № 8/7 Севастополь — Санкт-Петербург отправится из Керчи в 23:10. Автобус из Севастополя выедет в 15:30, из Бахчисарая — в 16:30, из Симферополя — в 17:30, прибытие в Керчь — в 22:30.

Подробнее обо всех изменениях в расписании можно узнать в материале «КП — Ростов-на-Дону».

Обратное движение — автобусы из Керчи в Крым — остается без изменений. Пассажиров просят прибывать на посадку заранее и следить за информацией на вокзалах.

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