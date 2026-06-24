Гастролирующие пейзажи: калининградские фотографы щегольнули красотами области перед белорусами

В Русском доме в Гомеле открылась выставка «Малые города — большое вдохновение»0+. Это проект калининградских фотографов, которые специально ради него объездили весь регион. О том, как удалось вывести идею на международный уровень, рассказала руководительница сообщества «Симбиоз» Наталья Фомина.
Гастролирующий Калининград.
Эта выставка — первый совместный проект Калининградского и Гомельского центров народного творчества. Экспозиция стала частью программы, приуроченной к Дню России. По словам организаторов, она задала тон целому ряду культурных событий, связанных с двумя регионами.
«Главная идея — показать, как прекрасны малые города российского Янтарного края. Остановиться, замедлиться, разглядеть красоту там, где обычно спешишь, — говорится в описании проекта на сайте белорусской стороны. — Уголки природы, тихие улочки, виды Калининградской области — для многих они стали настоящими местами силы».
Ту же цель преследовали и авторы из России. В рамках проекта «Малые города — большое вдохновение» они побывали в разных муниципалитетах — например, пленэры проходили в Черняховске и Озёрске. Результаты этих поездок представили на нескольких выставках, но все они проходили в Калининградской области. Выход на международный уровень — важное событие как для организаторов «Симбиоза», так и для его участников.
«Конечно, это было очень ответственно! — поделилась Наталья Фомина. — Мы отобрали снимки наших лучших фотографов для знакомства жителей Гомеля с нашей областью».
В Беларусь отправились работы восьми калининградских авторов: Валерия Притченко, Михаила Хромова, Эдуарда Молчанова, Игоря Антипова, Натальи Фоминой, Павла Кухоренко, Руслана Смолина и Виталия Латышонка.
«Обмен идеями и инициативами очень важен для развития культуры обеих стран. Такого объединения, как “Симбиоз”, у них нет, — подчеркнула Фомина. — Надеемся, что наш творческий союз станет примером для объединения талантливых авторов в Гомеле».
Экспозицию открывали совместно с руководителем Русского дома Александром Моржухиным и первым секретарём местного отделения российского Посольства Алексеем Головневым. После официальной части гостям показали фильм о самых вдохновляющих уголках России, а затем представили саму выставку.
Ответный визит.
Проект зародился ещё весной, когда было подписано соглашение о сотрудничестве между калининградскими и гомельскими учреждениями культуры. Тогда в Беларусь съездили директора десяти ДК от Балтийска до Славска.
В Русском доме подчеркивают, что сотрудничество будет длительным: уже запланировано ответное мероприятие в Калининградской области. Формат и содержание будущей экспозиции пока обсуждаются.
5 июня на площади Победы у собора Христа Спасителя открылась фотовыставка «Мы — россияне»0+ от проекта «Симбиоз».