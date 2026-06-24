Гастролирующие пейзажи: калининградские фотографы щегольнули красотами области перед белорусами

Ту же цель преследовали и авторы из России. В рамках проекта «Малые города — большое вдохновение» они побывали в разных муниципалитетах — например, пленэры проходили в Черняховске и Озёрске. Результаты этих поездок представили на нескольких выставках, но все они проходили в Калининградской области. Выход на международный уровень — важное событие как для организаторов «Симбиоза», так и для его участников.