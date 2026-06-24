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Подготовка к осенне-зимнему периоду. Как поддерживают газопроводы

Среди ежегодно проводимых коллективом Общества «Газпром трансгаз Чайковский» плановых мероприятий по повышению надёжности ГТС.

Среди ежегодно проводимых коллективом Общества «Газпром трансгаз Чайковский» плановых мероприятий по повышению надёжности ГТС — многочисленные комплексы планово-предупредительных ремонтов оборудования компрессорных и газораспределительных станций, замены кранов, трубопроводов, внутритрубная диагностика и многое другое. Но прежде всего — это программа капитального ремонта, львиная доля которой приходится на линейную часть магистральных газопроводов.

Дефекты устранили.

За первое полугодие 2026 г. в зоне ответственности предприятия, ведущего свою деятельность на территории Пермского края и Удмуртской Республики, продиагностировано более 2 тыс. км газовых магистралей и устранено более 200 дефектов трубопроводов.

«В этом году у нас запланировано проведение внутритрубной дефектоскопии 2839 км газопроводов, — говорит начальник производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов Общества “Газпром трансгаз Чайковский” Олег Подуков. — За первое полугодие выполнена диагностика более чем половины от этого показателя — порядка 2100 км. Также на сегодня выполняется полевой этап экспертизы промышленной безопасности. На десяти участках собраны данные о состоянии трубопроводов и ведётся подготовка проекта заключения».

Внутритрубной диагностикой газопроводов большого диаметра занимается давний партнёр предприятия — ООО «НПЦ “ВТД”. Дефектоскопию труб малого диаметра в этом году взяло на себя ООО “ЮЛТА”.

«Что касается ремонтов, то уже устранены дефекты на 28 межкрановых участках — это 132 недопустимых дефекта и 103, которые в данный момент не несут опасности, но в дальнейшем могут прогрессировать и нанести ущерб, — поясняет Олег Подуков. — Самый большой объём ремонтных работ предстоит выполнить филиалам с наибольшей протяжённостью линейной части, у нас это традиционно Горнозаводское, Гремячинское, Кунгурское, Пермское и Воткинское ЛПУМГ».

Кто за что отвечает.

Ремонтные работы на трассе магистральных газопроводов ведут работники сварочно-монтажных участков линейно-эксплуатационных служб филиалов и бригады управлений аварийно-восстановительных работ Общества. Скоро к ним присоединится бригада ООО «Стройтрубопроводсервис». Специалистам этой подрядной организации по результатам ВТД предстоит выполнить выборочную замену 4,3 км МГ «Нижняя Тура — Пермь I» в зоне ответственности Горнозаводского ЛПУМГ.

В настоящее время работы по устранению дефектов ведутся на семнадцати участках газопроводов. Например, в Алмазном ЛПУМГ в самом разгаре ремонт по устранению недопустимого дефекта на участке МГ «Ямбург — Поволжье». Работы здесь проводят специалисты сварочно-монтажного участка линейно-эксплуатационной службы Алмазного ЛПУМГ. Поскольку место ремонта значительно удалено от посёлка Октябрьского, работники филиала проживают в рабочем городке, где для них созданы все условия для комфортного проживания в условиях трассы.

«Городок находится недалеко от деревни Бияваш, в пределах 15 км от места производства работ. Здесь стоят шесть вагонов: три жилых и столько же производственных, — поясняет начальник линейно-эксплуатационной службы Сергей Мережников. — Из производственных — это столовая, где завтракают, обедают и ужинают работники. Также есть баня-сауна и мобильная сушильная комната».

Кстати.

В 2025 году Обществом «Газпром трансгаз Чайковский» потребителям Пермского края, Кировской области, Удмуртской Республики и Республики Татарстан было поставлено более 18,6 млрд куб. м газа. Ежедневно коллектив предприятия численностью свыше 8000 человек обеспечивает надёжную транспортировку газа потребителям по пятнадцати крупнейшим магистральным газопроводам страны.

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