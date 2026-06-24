Подготовка к осенне-зимнему периоду. Как поддерживают газопроводы

В настоящее время работы по устранению дефектов ведутся на семнадцати участках газопроводов. Например, в Алмазном ЛПУМГ в самом разгаре ремонт по устранению недопустимого дефекта на участке МГ «Ямбург — Поволжье». Работы здесь проводят специалисты сварочно-монтажного участка линейно-эксплуатационной службы Алмазного ЛПУМГ. Поскольку место ремонта значительно удалено от посёлка Октябрьского, работники филиала проживают в рабочем городке, где для них созданы все условия для комфортного проживания в условиях трассы.