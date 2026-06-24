Подготовка к осенне-зимнему периоду. Как поддерживают газопроводы

Среди ежегодно проводимых коллективом Общества «Газпром трансгаз Чайковский» плановых мероприятий по повышению надёжности ГТС — многочисленные комплексы планово-предупредительных ремонтов оборудования компрессорных и газораспределительных станций, замены кранов, трубопроводов, внутритрубная диагностика и многое другое. Но прежде всего — это программа капитального ремонта, львиная доля которой приходится на линейную часть магистральных газопроводов.
Дефекты устранили.
За первое полугодие 2026 г. в зоне ответственности предприятия, ведущего свою деятельность на территории Пермского края и Удмуртской Республики, продиагностировано более 2 тыс. км газовых магистралей и устранено более 200 дефектов трубопроводов.
«В этом году у нас запланировано проведение внутритрубной дефектоскопии 2839 км газопроводов, — говорит начальник производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов Общества “Газпром трансгаз Чайковский” Олег Подуков. — За первое полугодие выполнена диагностика более чем половины от этого показателя — порядка 2100 км. Также на сегодня выполняется полевой этап экспертизы промышленной безопасности. На десяти участках собраны данные о состоянии трубопроводов и ведётся подготовка проекта заключения».
Внутритрубной диагностикой газопроводов большого диаметра занимается давний партнёр предприятия — ООО «НПЦ “ВТД”. Дефектоскопию труб малого диаметра в этом году взяло на себя ООО “ЮЛТА”.
«Что касается ремонтов, то уже устранены дефекты на 28 межкрановых участках — это 132 недопустимых дефекта и 103, которые в данный момент не несут опасности, но в дальнейшем могут прогрессировать и нанести ущерб, — поясняет Олег Подуков. — Самый большой объём ремонтных работ предстоит выполнить филиалам с наибольшей протяжённостью линейной части, у нас это традиционно Горнозаводское, Гремячинское, Кунгурское, Пермское и Воткинское ЛПУМГ».
Кто за что отвечает.
Ремонтные работы на трассе магистральных газопроводов ведут работники сварочно-монтажных участков линейно-эксплуатационных служб филиалов и бригады управлений аварийно-восстановительных работ Общества. Скоро к ним присоединится бригада ООО «Стройтрубопроводсервис». Специалистам этой подрядной организации по результатам ВТД предстоит выполнить выборочную замену 4,3 км МГ «Нижняя Тура — Пермь I» в зоне ответственности Горнозаводского ЛПУМГ.
В настоящее время работы по устранению дефектов ведутся на семнадцати участках газопроводов. Например, в Алмазном ЛПУМГ в самом разгаре ремонт по устранению недопустимого дефекта на участке МГ «Ямбург — Поволжье». Работы здесь проводят специалисты сварочно-монтажного участка линейно-эксплуатационной службы Алмазного ЛПУМГ. Поскольку место ремонта значительно удалено от посёлка Октябрьского, работники филиала проживают в рабочем городке, где для них созданы все условия для комфортного проживания в условиях трассы.
«Городок находится недалеко от деревни Бияваш, в пределах 15 км от места производства работ. Здесь стоят шесть вагонов: три жилых и столько же производственных, — поясняет начальник линейно-эксплуатационной службы Сергей Мережников. — Из производственных — это столовая, где завтракают, обедают и ужинают работники. Также есть баня-сауна и мобильная сушильная комната».
Кстати.
В 2025 году Обществом «Газпром трансгаз Чайковский» потребителям Пермского края, Кировской области, Удмуртской Республики и Республики Татарстан было поставлено более 18,6 млрд куб. м газа. Ежедневно коллектив предприятия численностью свыше 8000 человек обеспечивает надёжную транспортировку газа потребителям по пятнадцати крупнейшим магистральным газопроводам страны.