Пять населенных пунктов Калмыкии подключили к сервисам компании МТС

Цифровые сервисы компании МТС впервые стали доступны жителям пяти поселков Республики Калмыкии. Работа по обеспечению населенных пунктов сотовой связью и скоростным интернетом ведется по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития региона.
Подключенные к сети поселки Большой Гок, Бургуста, Зурган, Нарта и Чомпот относятся к малым населенным пунктам. Теперь более 850 их жителей могут дополнительно пользоваться цифровыми сервисами компании МТС. Людям доступны важные онлайн-приложения — от портала «Госуслуги» до приложений банков, мессенджеров и маркетплейсов.
По словам директора подразделения МТС в Республике Калмыкии Байрты Тюрбеевой, развитие сети сотовой связи в Калмыкии — сложная задача, связанная с удаленностью населенных пунктов друг от друга, низкой плотностью населения.
«Эти и другие факторы создают трудности при расширении сети сотовой связи. И теперь даже в малых населенных пунктах доступен уверенный сигнал 4G оператора ПАО “МТС”», — отметила Байрта Тюрбеева.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.