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Пять населенных пунктов Калмыкии подключили к сервисам компании МТС

Теперь более чем 850 жителям доступен уверенный сигнал связи 4G.

Цифровые сервисы компании МТС впервые стали доступны жителям пяти поселков Республики Калмыкии. Работа по обеспечению населенных пунктов сотовой связью и скоростным интернетом ведется по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития региона.

Подключенные к сети поселки Большой Гок, Бургуста, Зурган, Нарта и Чомпот относятся к малым населенным пунктам. Теперь более 850 их жителей могут дополнительно пользоваться цифровыми сервисами компании МТС. Людям доступны важные онлайн-приложения — от портала «Госуслуги» до приложений банков, мессенджеров и маркетплейсов.

По словам директора подразделения МТС в Республике Калмыкии Байрты Тюрбеевой, развитие сети сотовой связи в Калмыкии — сложная задача, связанная с удаленностью населенных пунктов друг от друга, низкой плотностью населения.

«Эти и другие факторы создают трудности при расширении сети сотовой связи. И теперь даже в малых населенных пунктах доступен уверенный сигнал 4G оператора ПАО “МТС”», — отметила Байрта Тюрбеева.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.