Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти напомнили воронежцам, как действовать в случае ракетного удара

Сохраните инструкцию и выполняйте ради собственной безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Региональные власти напомнили воронежцам, как вести себя в случае ракетного удара. Сохраняйте инструкцию, она поможет сохранить жизнь.

Если вы в момент объявления тревоги находитесь дома, выйдите в комнату без окон — коридор, ванную, туалет, кладовую.

Если сирены застигли вас на улице, зайдите в ближайшие паркинг, подземный переход, здания и укройтесь на нижних этажах. Не пользуйтесь лифтами.

Если вы в транспорте, выйдите на улицу и укройтесь на нижних этажах ближайших зданий, паркинге или подземном переходе.

И ожидайте отбоя опасности.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 22 июня на Воронеж произошла ракетная атака, погибли пять человек, многие получили ранения. Соблюдайте рекомендации спасателей.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше