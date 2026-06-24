В Воронеже пока не планируют устанавливать бетонные укрытия

Мэр Воронежа Сергей Петрин в комментариях на странице «ВКонтакте» ответил на вопрос подписчика о планах по установке на улицах города укрытий из бетонных блоков после ракетного удара, произошедшего 22 июня. Глава городской администрации сообщил, что «пока решений о размещении блоков региональным штабом не принималось», добавив, что обо всех решениях оперштаба «оперативно сообщают».