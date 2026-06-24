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Судебные приставы Красноярского края выдворили из страны 570 иностранцев

Судебные приставы ГУФССП России по Красноярскому краю подвели итоги первого этапа операции «Нелегал-2026». Как сообщили в пресс-службе ведомства, по результатам.

Судебные приставы ГУФССП России по Красноярскому краю подвели итоги первого этапа операции «Нелегал-2026». Как сообщили в пресс-службе ведомства, по результатам всероссийского оперативно-профилактического мероприятия за пределы России было выдворено 155 нелегальных мигрантов. Среди нарушителей были граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Китая. Теперь для них на 5 лет закрыт въезд на территорию России. Мигрантов доставляли из Центра временного содержания в аэропорт Красноярск. Судебные приставы провожали выдворяемых до пункта пропуска через государственную границу России. В ведомстве также сообщили, что с начала текущего года судебные приставы выдворили за пределы страны 570 иностранных граждан. Читайте также: Приставы взыскали с горе-родителей в Красноярском крае около 1,5 млрд рублей с начала года Судебные приставы в Красноярске оштрафовали крупный банк за 500 звонков заемщице Судебные приставы в Красноярске оштрафовали коллекторов за угрозы должнице и ее отцу.