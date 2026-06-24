Аналитики выяснили, что сотрудники, пишущие «спс» вместо «спасибо», чаще увольняются

По данным аналитиков, сокращение благодарности повышает вероятность ухода сотрудника в ближайшие месяцы на 15,7%. Если работник в ответ на развёрнутые инструкции ограничивается короткими сообщениями, его вовлечённость может снизиться на 22% в течение трёх-четырёх месяцев. Такое поведение рассматривается как ранний сигнал эмоционального отдаления: человек уже не готов тратить усилия на элементарные проявления вежливости.