Нижегородцев предупредили об опасности «таблеток для бензина»

На фоне непростой ситуации с бензином, в интернете набирают популярность «чудо-таблетки», обещающие превратить дешевое топливо в премиальное. Однако профессор кафедры химии нефти ННГУ Иван Гришин предупреждает: эксперименты с такими присадками могут обернуться серьезной поломкой двигателя и даже риском для здоровья. Его экспертное мнение приводится в макс-канале главреда МИА «Стационар-пресс» Алексея Никонова.
По словам эксперта, все «таблетки» из магазинов автохимии можно разделить на две категории. Первые — реальные антидетонаторы, такие как ферроцен или нафталин. Они способны повысить октановое число на 1−3 единицы, но при этом разрушают двигатель. Ферроцен, который и вовсе запрещен в странах СНГ, быстро выводит из строя свечи зажигания. Нафталин же образует нагар и выпадает в осадок на холоде, забивая топливную систему.
Вторая категория — так называемые «модификаторы горения». Их производители обещают каталитический эффект на базе ПАВ или редкоземельных металлов. В реальности их эффективность мизерна и составляет 0,1−0,5%. Октановое число они почти не меняют, зато содержащиеся в них металлы гарантированно «убивают» свечи и катализаторы.
По словам эксперта, в условиях нефтеперерабатывающего завода компоненты смешиваются в строгих пропорциях. Продаваемый на АЗС бензин — это сложная смесь большого числа соединений, получаемых из нефти, а также пакета присадок, вводимых на заводе.
«Октановое число важно, но это далеко не единственный параметр, характеризующий качество топлива», — подчеркнул Иван Гришин.
Химик отметил, что компонент, введенный вопреки заводскому регламенту, может вступить в непредсказуемую реакцию с уже находящимися в топливе веществами. Это не только ухудшит свойства бензина, но и выведет мотор из строя.
«Кустарное добавление спирта часто приводит к тому, что он образует на дне бака отдельную водяную фазу. Попав в двигатель, эта смесь может полностью остановить или повредить его», — добавил эксперт.
Помимо технических рисков, существует и угроза для здоровья. Большинство эффективных присадок крайне токсичны и обладают канцерогенными свойствами, поэтому работать с ними без специальной защиты попросту опасно.
Нефтехимики советуют нижегородским автомобилистам набраться терпения, не поддаваться панике и заправляться только по мере необходимости, так как попытка сэкономить и «догнать» низкооктановый бензин таблетками гарантированно приведет к дорогостоящему ремонту.
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