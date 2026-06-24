Нижегородцев предупредили об опасности «таблеток для бензина»

По словам эксперта, все «таблетки» из магазинов автохимии можно разделить на две категории. Первые — реальные антидетонаторы, такие как ферроцен или нафталин. Они способны повысить октановое число на 1−3 единицы, но при этом разрушают двигатель. Ферроцен, который и вовсе запрещен в странах СНГ, быстро выводит из строя свечи зажигания. Нафталин же образует нагар и выпадает в осадок на холоде, забивая топливную систему.