В Волгограде и области отремонтируют дороги к больницам и поликлиникам

Как рассказали в облкомдортрансе, в Волгограде в список на обновление в этом году попал участок проспекта Ленина в Краснооктябрьском районе от улицы Тарифной до Штеменко. По ней волгоградцы добираются до больницы № 5 и в роддом. На юге города асфальт заменят на проспекте Героев Сталинграда, который ведет сразу к нескольким медучреждениям, включая опорную больницу № 15. В центре Волгограда новый асфальт укладывают на участке 7-й Гвардейской от Хиросимы до рокадной дороги рядом с кожно-венерологическим диспансером и детской стоматологией № 2. В Кировском районе работы развернулись на Санаторной. По этому участку пациенты добираются до поликлиники № 5, городской клинической больницы № 1 и областному центру восстановительной медицины.