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25 июня в Волгограде будет тридцатиградусная жара, а область накроют грозы

Синоптики обещают переменную облачность и до 29 градусов тепла в городе.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 25 июня, Волгоград порадует летним теплом. Дождей в городе не ожидается, будет переменная облачность, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦГМС. Ночью столбики термометров покажут 15−17 градусов, днем воздух прогреется до 27−29 градусов.

По Волгоградской области погода будет менее спокойной. Ночью обойдется без осадков, но днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер днем западный и северо-западный, 7−12 метров в секунду, при грозах возможны порывы до 15−20 метров в секунду. Ночью по области 13−18 градусов, при прояснении может похолодать до 8 градусов. Днем ожидается 20−25 градусов, а местами — до 30.