25 июня в Волгограде будет тридцатиградусная жара, а область накроют грозы

По Волгоградской области погода будет менее спокойной. Ночью обойдется без осадков, но днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер днем западный и северо-западный, 7−12 метров в секунду, при грозах возможны порывы до 15−20 метров в секунду. Ночью по области 13−18 градусов, при прояснении может похолодать до 8 градусов. Днем ожидается 20−25 градусов, а местами — до 30.