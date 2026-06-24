Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Перми перекроют движение из-за Первенства России по триатлону

Соревнования пройдут в краевой столице 28 июня.

Движение в центре Перми перекроют из-за Первенства России по триатлону, сообщили в правительстве Пермского края.

Соревнования пройдут в краевой столице 28 июня. Свыше 100 триатлетов до 23-х лет со всей России примут участие в Первенстве. В связи с этим в центральной части города введут ограничения для всех видов транспорта.

27 июня с 7:00 до 14:30 28 июня будет запрещена остановка и стоянка на участках улиц Монастырской, Комсомольского проспекта, 25 Октября и Советской.

28 июня с 6:00 до 14:30 временно прекратят движение по площади Трёх столетий, а также улицам Монастырской, Горького, Советской, 25 Октября и Комсомольскому проспекту на указанных участках.

Напомним, в Пермском крае с 1 июля временно меняется расписание пригородных поездов.