В центре Перми перекроют движение из-за Первенства России по триатлону

Движение в центре Перми перекроют из-за Первенства России по триатлону, сообщили в правительстве Пермского края.
Соревнования пройдут в краевой столице 28 июня. Свыше 100 триатлетов до 23-х лет со всей России примут участие в Первенстве. В связи с этим в центральной части города введут ограничения для всех видов транспорта.
27 июня с 7:00 до 14:30 28 июня будет запрещена остановка и стоянка на участках улиц Монастырской, Комсомольского проспекта, 25 Октября и Советской.
28 июня с 6:00 до 14:30 временно прекратят движение по площади Трёх столетий, а также улицам Монастырской, Горького, Советской, 25 Октября и Комсомольскому проспекту на указанных участках.
Напомним, в Пермском крае с 1 июля временно меняется расписание пригородных поездов.