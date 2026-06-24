Маршрутка и грузовая «Газель» сгорели дотла в Волгограде и Волжском — видео

В Волжском на пересечении улиц Мира и Оломоуцкой, неподалеку от здания второй детской поликлиники загорелось маршрутное такси № 5. Как рассказали свидетели пожара, водитель вовремя заметил, что из-под капота идет дым. Он остановился и высадил четверых пассажиров. В результате никто из людей не пострадал, но от машины ничего не осталось.