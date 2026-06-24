Маршрутка и грузовая «Газель» сгорели дотла в Волгограде и Волжском — видео

Сразу два автомобиля выгорели дотла 24 июня в Волгограде и Волжском.
В областном центре пожар случился в Тракторозаводском районе около часу дня. Вспыхнула «Газель». Водитель пытался спасти груз, но пламя мгновенно охватило машину. По словам очевидцев, поделившихся видео, пожарная машина подъехала как раз к тому времени, когда огонь уже затих.
В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщают, что подразделения второй пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 13:18.
В Волжском на пересечении улиц Мира и Оломоуцкой, неподалеку от здания второй детской поликлиники загорелось маршрутное такси № 5. Как рассказали свидетели пожара, водитель вовремя заметил, что из-под капота идет дым. Он остановился и высадил четверых пассажиров. В результате никто из людей не пострадал, но от машины ничего не осталось.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что дом бабушки в Самофаловке поджег внук под Волгоградом.
Видео: max.ru/vlgchp.