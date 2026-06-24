Рост ипотечных договоров в Орловской области составил 40% за год

Начальник экономического отдела регионального отделения Банка России пояснила: «Вероятной причиной популярности рынка вторичного жилья может быть изменение условий льготных ипотечных программ. Сейчас “Семейная ипотека” доступна и для жителей населенных пунктов, в которых нет новостроек. То есть льготные программы распространяются не только на жилье от застройщика, но и на квартиры с рук. В первом квартале прошлого года эта опция еще не работала — она начала действовать с 1 апреля 2025 года».