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Крымский мост сейчас: актуальные данные по очередям

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости Крым. На Крымском мосту днем в среду перед пунктами досмотра со стороны Керчи образовались трехчасовые пробки. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 900 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении о ситуации на объекте к 14:00.

При это въезд в Крым остается свободным.

С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.

В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь, где расположена развязка Тамань — Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.

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