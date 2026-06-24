Нейрохирург объяснил, почему дети не слушаются родителей. Вот что делать

«Вы просите убрать игрушки — ноль реакции. Зовете мыть руки — ребенок проходит мимо. Говорите “не трогай” — он трогает и смотрит вам в глаза. Вы чувствуете бессилие и злость. Давайте честно. Дети не слушаются не потому, что вредны, и не потому, что вы плохой родитель, а потому, что их мозг работает иначе», — уточнил нейрохирург.