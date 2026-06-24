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Нейрохирург объяснил, почему дети не слушаются родителей. Вот что делать

Названы четыре причины такого поведения.

Источник: Unsplash

Почему дети не слушаются родителей, объяснил в программе «Родительский контроль» на Радио РБК Борис Олейников, детский нейрохирург, серфер и многодетный отец.

«Вы просите убрать игрушки — ноль реакции. Зовете мыть руки — ребенок проходит мимо. Говорите “не трогай” — он трогает и смотрит вам в глаза. Вы чувствуете бессилие и злость. Давайте честно. Дети не слушаются не потому, что вредны, и не потому, что вы плохой родитель, а потому, что их мозг работает иначе», — уточнил нейрохирург.

Эксперт озвучил четыре основных причины детского непослушания.

Первая причина: перегрузка внимания. Пример: взрослый кричит с кухни, а ребенок играет, он физически не слышит взрослого. Его мозг заблокировал посторонние шумы, чтобы сосредоточиться.

«Подойдите, присядьте на уровень его глаз, положите руку на плечо, дождитесь зрительного контакта и только потом говорите», — посоветовал нейрохирург.

Вторая причина: невыполнимые инструкции.

«“Убери в комнате” — для маленького мозга это хаос, а для подростков — отторжение», заметил Борис Олейников.

Он советует разбить задачу.

Пример инструкции в подобной ситуации: «Сначала положи книги на полку, потом собери конструктор в коробку, я приду проверить через пять минут».

Третья причина: игра в «кто кого перекричит».

Если вы повторяете просьбу десять раз, ребенок учится, что с первого раза реагировать необязательно. Можно отреагировать и на пятый.

«Лучше вообще не говорить, чем повторять без последствий. Сказали один раз — дайте время на переключение», — дополнил Борис Олейников.

Четвертая причина: нет предупреждений.

Борис Олейников напомнил, что мозгу сложно переключиться мгновенно. К примеру, ребенку можно сказать, что через пять минут выключите мультик, и поставить таймер. Когда сигнал прозвенит, ребенок будет психологически готов.

«Послушание — это не про характер. Это про созревшую префронтальную кору и правильно построенную коммуникацию», — подчеркнул детский нерохирург. Не нужно продолжать кричать дальше на ребенка, если он не слушается, следует изменить подход.