В Пермском крае капитально отремонтируют мост через реку Атер

Мост через реку Атер на автодороге Чернушка — Тюш — Явгильдино в Октябрьском округе Пермского края ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность объекта — 16 метров, сообщили в министерстве транспорта региона.
Подрядчик уже обустроил временную объездную дорогу, разобрал старое сооружение и обустроил свайное основание двух новых опор моста, а затем и сами опоры. Также возведены три подпорные стены для укрепления береговой части. Позже будут уложены все слои мостового полотна. На мосту появятся служебные проходы, барьерное и перильное ограждения, новые дорожные знаки. Готовность объекта сегодня составляет 47%.
Переправа расположена в районе поселка Щучье Озеро. Дорога через него является транспортной артерией для ряда населенных пунктов округа. Кроме того, по ней курсирует местный автобусный маршрут. Еще по этой трассе можно выехать на скоростную магистраль М-12 «Восток».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.