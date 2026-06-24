В Пермском крае капитально отремонтируют мост через реку Атер

Подрядчик уже обустроил временную объездную дорогу, разобрал старое сооружение и обустроил свайное основание двух новых опор моста, а затем и сами опоры. Также возведены три подпорные стены для укрепления береговой части. Позже будут уложены все слои мостового полотна. На мосту появятся служебные проходы, барьерное и перильное ограждения, новые дорожные знаки. Готовность объекта сегодня составляет 47%.