Против России развязали информационную войну, заявила Лантратова

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Информационная война развязана против России, которую атакуют не только на поле боя, но и ментально, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на полях ПМЮФ.
«Нас (Россию — ред.) хотят уничтожить не только на поле боя или с помощью террористических атак, нас атакуют ментально, против нас развязана целая информационная война», — сказала Лантратова журналистам.
Она отметила, что важно сохранить историческую память, так как без нее страна теряет свой суверенитет.
«Я вижу роль работы уполномоченного в том числе в этой сфере. Я планирую делать соответствующие доклады, выступать с этой темой на всех международных площадках», — добавила она.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.