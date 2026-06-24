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Против России развязали информационную войну, заявила Лантратова

Лантратова: против России развязали информационную войну.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Информационная война развязана против России, которую атакуют не только на поле боя, но и ментально, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на полях ПМЮФ.

«Нас (Россию — ред.) хотят уничтожить не только на поле боя или с помощью террористических атак, нас атакуют ментально, против нас развязана целая информационная война», — сказала Лантратова журналистам.

Она отметила, что важно сохранить историческую память, так как без нее страна теряет свой суверенитет.

«Я вижу роль работы уполномоченного в том числе в этой сфере. Я планирую делать соответствующие доклады, выступать с этой темой на всех международных площадках», — добавила она.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.