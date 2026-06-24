Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде ожидается 4 класс пожароопасности лесов и торфяников

Спасатели предупреждают, что в этот период посещение лесов для граждан запрещено, и просят жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Источник: Время

В Нижнем Новгороде и местами по области с 24 по 29 июня ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников — введён режим 4 класса. Спасатели предупреждают, что в этот период посещение лесов для граждан запрещено, и просят жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности.

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие дни на территории региона сохранится высокая вероятность возникновения природных пожаров. В ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминают, что при 4 классе пожароопасности нельзя жечь мусор на участках и вблизи леса, разводить костры, бросать спички и окурки, а также оставлять в лесу горючие материалы и стеклянный мусор, который может сработать как линза на солнце.

Спасатели отдельно просят быть особенно внимательными при отдыхе на природе и при первых признаках возгорания немедленно сообщать пожарным. Для оперативного получения предупреждений и экстренной информации рекомендуется использовать мобильное приложение «МЧС России».В Нижнем Новгороде ожидается 4 класс пожароопасности лесов и торфяников.

Ранее сообщалось, что третий класс пожароопасности полностью установлен в лесах Сарова.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше