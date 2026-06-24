В Нижнем Новгороде и местами по области с 24 по 29 июня ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников — введён режим 4 класса. Спасатели предупреждают, что в этот период посещение лесов для граждан запрещено, и просят жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности.
По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие дни на территории региона сохранится высокая вероятность возникновения природных пожаров. В ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминают, что при 4 классе пожароопасности нельзя жечь мусор на участках и вблизи леса, разводить костры, бросать спички и окурки, а также оставлять в лесу горючие материалы и стеклянный мусор, который может сработать как линза на солнце.
Спасатели отдельно просят быть особенно внимательными при отдыхе на природе и при первых признаках возгорания немедленно сообщать пожарным. Для оперативного получения предупреждений и экстренной информации рекомендуется использовать мобильное приложение «МЧС России».В Нижнем Новгороде ожидается 4 класс пожароопасности лесов и торфяников.
Ранее сообщалось, что третий класс пожароопасности полностью установлен в лесах Сарова.