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Новый автобусный маршрут запустят в Кстовском районе Нижнего Новгорода

Старт движения ожидается в июле, однако перед этим предстоит выполнить ряд организационных шагов.

В Кстовском районе появится сезонный автобусный маршрут № 202. О планах по его запуску проинформировал Центр развития транспортных систем.

Линия свяжет автостанцию Кстово с садовыми товариществами «Отдых» и «Берёзка», а также обеспечит транспортную доступность промышленного района. Функционирование маршрута рассчитано до 30 сентября.

Старт движения ожидается в июле, однако перед этим предстоит выполнить ряд организационных шагов — в частности, официально закрепить трассу следования и провести отбор перевозчика для обслуживания направления.

Ранее 79 нарушений нашли в автобусах № 65 и № 87 в Нижнем Новгороде.