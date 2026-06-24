Новый автобусный маршрут запустят в Кстовском районе Нижнего Новгорода

В Кстовском районе появится сезонный автобусный маршрут № 202. О планах по его запуску проинформировал Центр развития транспортных систем.
Линия свяжет автостанцию Кстово с садовыми товариществами «Отдых» и «Берёзка», а также обеспечит транспортную доступность промышленного района. Функционирование маршрута рассчитано до 30 сентября.
Старт движения ожидается в июле, однако перед этим предстоит выполнить ряд организационных шагов — в частности, официально закрепить трассу следования и провести отбор перевозчика для обслуживания направления.
Ранее 79 нарушений нашли в автобусах № 65 и № 87 в Нижнем Новгороде.