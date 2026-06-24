В аэропорту Храброво полиция сняла с рейса дебошира из Европы

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту «Храброво» поступил вызов от сотрудников службы пассажирских перевозок. Их попросили прибыть на стоянку воздушных судов к самолёту, выполнявшему рейс Калининград — Москва.
Причиной стал 46-летний житель одного из европейских государств. Мужчина на борту авиалайнера вёл себя агрессивно — ругался нецензурно, мешал бортпроводникам и нарушал общественный порядок. Сотрудники транспортной полиции доставили его в дежурную часть.
В отношении дебошира составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Ему грозит штраф до 1 000 рублей или административный арест до 15 суток.
Авиакомпании имеют право снимать таких пассажиров с рейса. За нарушения на борту и в аэропортах также могут запретить полёты на срок до года. За подобные происшествия в Храброво с начала 2026 года к ответственности привлекли уже несколько пассажиров.