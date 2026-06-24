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Уникальный цветок среди скал обнаружили в горах Алматы

Июнь в альпийских лугах Иле-Алатау — очень красивое цветочное время. Об этом заявил известный фотограф Дмитрий Доценко, опубликовав серию красочных снимков, сообщает Zakon.kz.

Источник: соцсети

По его словам, в этот месяц снег уже полностью сходит и горные склоны покрываются ярким ковром высокогорных первоцветов: примул, незабудок, горечавок, лютиков и альпийских фиалок.

Выше, как отмечает Доценко, по склонам еще лежат снежники, а ледники сияют насыщенной белизной, ослепительно сверкая под летним солнцем.

«Такой пейзаж невозможно оставить без внимания. Руки сами тянутся к камере, и один за другим рождаются новые кадры».Дмитрий Доценко.

Также среди скал фотографу встретился удивительный цветок — лжеводосбор анемоновидный.

Доценко удивился, что цветок сумел приспособиться к жизни в суровых условиях высокогорья, поселяясь прямо в узких расщелинах скал, где, казалось бы, нет места для жизни.

Комментаторы восхитились увиденным и один из них даже попросил озвучить локацию этого прекрасного места.

Другие пользователи Сети тут же призвали Доценко не делать этого, выступив категорически против:

«Нельзя! Иначе от него останутся только горы мусора!».