Что делать, если встретил медведя в лесу или на трассе?

Какие действия помогут избежать нападения, а что спровоцирует агрессию?
Столкнуться с хищником летом можно и в глухой тайге, и на оживлённой трассе. Что делать, если встретил медведя, и чего лучше не предпринимать?
"Ни в коем случае нельзя поворачиваться к медведю спиной и убегать — это может спровоцировать погоню и атаку. Смотреть прямо в глаза хищнику тоже не стоит, — предупреждает руководитель Центра мониторинга биоразнообразия СФУ Пётр Савченко. — Потихоньку отходите, пятясь назад и не совершая резких движений. Если у вас есть с собой рюкзак, можно медленно снять его и поднять над головой: так вы будете казаться медведю более высоким, а значит, более сильным.
Если к вам приближается крупная особь, и, удаляясь от неё, вы заметили большое высокое дерево, можно попробовать взобраться на него: все мы знаем, что медведи хорошо лазают по деревьям, но хищник внушительных размеров не сможет этого сделать в силу своей массы. Если неподалёку от места встречи с хозяином леса припаркован ваш автомобиль, постарайтесь, отходя спиной, добраться до него и укрыться в салоне. Притвориться мёртвым — способ рабочий, но не всем подходящий: медведь будет обнюхивать человека, переворачивать его, и если тот запереживает, хищник почует неладное, и всё может очень плохо закончиться".
Увидев хищника вдали, не паникуйте и без резких движений отходите к трассе или группе людей, советует эксперт. Такие же действия стоит предпринять, заметив следы пребывания медведя в лесу: разрытые валежники или муравейники, отметины от когтей или клочья шерсти на стволах деревьев.
«Если вы захотели понаблюдать за хищниками, вышедшими к трассе, ни в коем случае не подкармливайте их. Можно сбросить скорость и медленно проехать мимо или остановить автомобиль на безопасном расстоянии. Но не глушите двигатель, не открывайте окна и не выходите из салона. Не исключено, что медведь вышел на запах туши сбитого животного, лежащей на обочине, или выброшенного пакета с мусором — и если поблизости окажутся люди, он может воспринять их как конкурентов, претендующих на добычу. Агрессивно себя повести может и медведица, потомство которой находится поблизости», — напоминает Пётр Савченко.
Напомним, ранее в Саяно-Шушенском заповеднике маршрут «ЭкоБорус» закрыли из-за участившихся случаев выхода на тропу медведей.