Что делать, если встретил медведя в лесу или на трассе?

Если к вам приближается крупная особь, и, удаляясь от неё, вы заметили большое высокое дерево, можно попробовать взобраться на него: все мы знаем, что медведи хорошо лазают по деревьям, но хищник внушительных размеров не сможет этого сделать в силу своей массы. Если неподалёку от места встречи с хозяином леса припаркован ваш автомобиль, постарайтесь, отходя спиной, добраться до него и укрыться в салоне. Притвориться мёртвым — способ рабочий, но не всем подходящий: медведь будет обнюхивать человека, переворачивать его, и если тот запереживает, хищник почует неладное, и всё может очень плохо закончиться".