В Красноярском крае откроют три новых образовательных кластера для студентов

В Красноярском крае появятся еще три образовательных кластера по проекту «Профессионалитет для всех». Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Соглашения о создании новых площадок подписали с предприятиями-партнерами и образовательными организациями. В крае откроют кластеры «Цифровые беспилотные технологии», «Автоматизация производства» и горнодобывающий кластер.
В кластере беспилотных технологий студентов будут готовить для лесной промышленности, геологии, экологии, энергетики и строительства. С нового учебного года обучение начнут 175 человек.
Кластер «Автоматизация производства» создадут на базе Аэрокосмического колледжа Университета Решетнева и Красноярского индустриально-металлургического техникума. Там также начнут учиться 175 студентов. Подготовка будет связана с промышленной автоматикой, робототехникой, аддитивными технологиями, машиностроением и цифровой трансформацией производства.
В горнодобывающий кластер вошли Заполярный государственный университет имени Н. М. Федоровского и Лесосибирский технологический техникум. Основным партнером стала компания «Норникель». Она направит 75 млн рублей на современное оборудование, еще 70 млн рублей выделят из краевого бюджета. В Норильске благодаря проекту появится первый цех 3D-печати металлом. Также студентов будут готовить по направлениям, связанным с подземной разработкой месторождений, горным оборудованием, сваркой и лесозаготовительной техникой.
Всего в 2026 году в Красноярском крае определили девять кластеров для подготовки кадров реального сектора экономики. С 1 сентября по 48 обновленным программам в них будут обучаться 1 350 студентов.