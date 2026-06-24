В Красноярском крае откроют три новых образовательных кластера для студентов

В горнодобывающий кластер вошли Заполярный государственный университет имени Н. М. Федоровского и Лесосибирский технологический техникум. Основным партнером стала компания «Норникель». Она направит 75 млн рублей на современное оборудование, еще 70 млн рублей выделят из краевого бюджета. В Норильске благодаря проекту появится первый цех 3D-печати металлом. Также студентов будут готовить по направлениям, связанным с подземной разработкой месторождений, горным оборудованием, сваркой и лесозаготовительной техникой.