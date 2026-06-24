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Стратегическая бизнес-сессия в Алуште собрала более 150 участников

Программа включала круглые столы, выставку робототехники, мастер-классы по лидерству и управленческий хакатон.

Источник: Национальные проекты России

Ежегодная стратегическая сессия «Сфера-ПРО. Экономика», объединившая свыше 150 представителей бизнеса, органов власти и экспертного сообщества из более чем 20 регионов России, состоялась 18−19 июня в Алуште. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Республики Крым Сергей Королев.

«Вместе с коллегами… говорим о внедрении современных инструментов повышения эффективности бизнеса, делимся опытом и успешными наработками в области развития экономики регионов. Конечно, не отстаем и от современных трендов, отдельная часть стратегической сессии в этом году посвящена робототехнике и обсуждению вопросов ее применения, и, конечно, главная цель всего мероприятия, которую мы ежегодно ставим во главу угла, — открытое общение и прямой диалог представителей бизнеса и органов власти», — рассказал Королев.

Мероприятие проходило по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Программа стратегической сессии включала пленарное заседание, тематические круглые столы по вопросам научной организации труда, мастер-классы по лидерству и командообразованию, а также выставку робототехнических решений. Кроме того, в ходе мероприятия состоялся футбольный матч с участием роботов.

Еще одним ключевым событием программы стал хакатон управленческих решений «Лидеры производительности», где более 100 собственников и топ-менеджеров компаний Крыма объединились в пять команд, работавших по отраслевым направлениям: строительство, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, туризм и транспорт. В условиях ограниченного времени участники анализировали реальные бизнес-кейсы и разрабатывали практические решения, направленные на повышение эффективности предприятий.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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