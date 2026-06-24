Стратегическая бизнес-сессия в Алуште собрала более 150 участников

«Вместе с коллегами… говорим о внедрении современных инструментов повышения эффективности бизнеса, делимся опытом и успешными наработками в области развития экономики регионов. Конечно, не отстаем и от современных трендов, отдельная часть стратегической сессии в этом году посвящена робототехнике и обсуждению вопросов ее применения, и, конечно, главная цель всего мероприятия, которую мы ежегодно ставим во главу угла, — открытое общение и прямой диалог представителей бизнеса и органов власти», — рассказал Королев.