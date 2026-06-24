Участок под КРТ в Лыскове выставили на торги в третий раз

Как писал «Ъ-Приволжье», первый раз его выставили на торги в ноябре 2025 года по начальной цене чуть более 2 млн руб., но заявок не поступило. Повторные торги проходили с той же ценой. Теперь стоимость уменьшили до 1,82 млн руб., аукцион состоится 21 августа.