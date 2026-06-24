В Воронежской области подвели итоги голосования за объекты благоустройства

В Воронежской области подвели итоги рейтингового голосования по выбору общественных территорий, которые планируется благоустроить в 2027 году. Оперативное совещание по поручению губернатора Александра Гусева провел первый заместитель председателя облправительства Данил Кустов.
С докладом выступила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Майя Талынева. Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В этом году жителям предложили выбрать из 39 общественных пространств в 11 муниципалитетах. В голосовании приняли участие более 178 тысяч человек. В региональном правительстве отметили, что активность оказалась выше прошлогодней.
Победители определены в Воронеже, Борисоглебске, Нововоронеже, Боброве, Бутурлиновке, Лисках, Острогожске, Павловске, Россоши, Семилуках и Усманском 1-м сельском поселении. Именно эти территории должны войти в план благоустройства на 2027 год.
Отдельно на совещании обсудили текущие работы. Сейчас в регионе реализуются 12 проектов, отобранных по итогам голосования 2025 года. Также продолжается завершение двух крупных общественных пространств — Петровской набережной и набережной Авиастроителей, которые по объективным причинам не были закончены ранее.
Кроме того, в Анне, Семилуках и Нововоронеже идут работы по проектам, победившим во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В регионе также благоустраивают 103 дворовые территории многоквартирных домов.
Общий объем финансирования регионального проекта в 2026 году составляет 1,3 миллиарда рублей. Из них 857 миллионов рублей приходится на федеральный бюджет.
Данил Кустов отметил, что участие жителей в выборе объектов должно приводить к конкретным изменениям на территориях. По его словам, задача властей — обеспечить качественную реализацию проектов, за которые проголосовали воронежцы.