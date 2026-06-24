35 школ отремонтируют к новому учебному году в Дзержинске

Как сообщил глава города Михаил Клинков, в летний период в образовательных учреждениях проведут ремонт фасадов и кровель, внутреннюю отделку помещений, обновят санузлы, раздевалки и кабинеты. Также запланирована замена оконных и дверных блоков, ремонт инженерных сетей — горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, электросетей и вентиляции. Кроме того, будут оборудованы детские и спортивные площадки, а также установлено наружное освещение.