Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники из Кстова позвали Басту на свой выпускной

Ученики кстовской школы № 3 пригласили Басту на свой выпускной бал 26 июня.

Источник: Живем в Нижнем

Ученики кстовской школы № 3 пригласили Басту на свой выпускной бал 26 июня. Видеообращение к исполнителю школьники опубликовали в социальных сетях.

«Мы официально приглашаем вас на наш выпускной. Приезжайте к нам 26 июня, мы очень ждем вас», — сказали выпускники.

При этом шанс, что в это время рэпер действительно будет неподалеку, есть. 27 июня у Басты состоится концерт в Нижнем Новгороде. Вероятно, кстовские школьники вдохновились примером ребят из школы № 47 в Нижнем Новгороде.

Ребята пригласили на последний звонок Сергея Лазарева, и певец действительно приехал к школьникам на торжественную линейку. Артист сказал выпускникам напутственные слова и спел для них.