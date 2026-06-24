Школьники из Кстова позвали Басту на свой выпускной

Ученики кстовской школы № 3 пригласили Басту на свой выпускной бал 26 июня. Видеообращение к исполнителю школьники опубликовали в социальных сетях.
«Мы официально приглашаем вас на наш выпускной. Приезжайте к нам 26 июня, мы очень ждем вас», — сказали выпускники.
При этом шанс, что в это время рэпер действительно будет неподалеку, есть. 27 июня у Басты состоится концерт в Нижнем Новгороде. Вероятно, кстовские школьники вдохновились примером ребят из школы № 47 в Нижнем Новгороде.
Ребята пригласили на последний звонок Сергея Лазарева, и певец действительно приехал к школьникам на торжественную линейку. Артист сказал выпускникам напутственные слова и спел для них.