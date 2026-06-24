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В Красноярске пройдут традиционные Дни пиона

26 июня и 3 июля в красноярском сквере имени Пушкина, на пересечении проспекта Мира и улицы Кирова, пройдут традиционные для.

26 июня и 3 июля в красноярском сквере имени Пушкина, на пересечении проспекта Мира и улицы Кирова, пройдут традиционные для краевого центра Дни пиона. С 8 часов утра и до обеда (до 14:00) на площадке можно будет полюбоваться роскошными садовыми цветами, которые выращивают многие красноярские дачники. Более 20 садоводов-любителей представят коллекционные сорта пионов самых разнообразных оттенков, включая редкие желтые и красные. Гости смогут получить полезные рекомендации по их выращиванию от опытных садоводов, — отмечают в мэрии Красноярска. Добавим, в сквере Пушкина выставка «Цветочная симфония» проходит регулярно на протяжении всего лета. В ее рамках организованы такие тематические события, как День хост, День гортензий, День флокса и Вальс хризантем. (0+).