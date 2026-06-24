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Какие продукты вредят мышцам, назвали ученые

Оказалось, что ультрапереработанная еда повышает жир в мышцах.

Волгоградцам, которые стремятся к идеальному телу, чтоит обратить внимание на новое исследовоние. Учнееы из Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили связь между потреблением продуктов глубокой переработки и жировой инфильтрацией в мышцах бедра.

В исследовании приняли участие 615 человек с повышенным риском остеоартроза коленного сустава. Состояние мышц оценивали с помощью МРТ.

В список продуктов глубокой переработки вошли замороженная пицца, готовые блюда, сухие завтраки, упакованные закуски, сосиски, сладости, безалкогольные и энергетические напитки.

Ученые отметили, что более высокое потребление таких продуктов связано с увеличением процента жира в мышцах независимо от калорийности рациона, уровня активности и других факторов.

Авторы исследования пришли к выводу, что снижение доли ультрапереработанных продуктов в рационе может улучшать состояние мышц и снижать риск ряда заболеваний, — пишет «Рlanet-today».

Ранее сообщалось об опасности стекла-антишпиона.