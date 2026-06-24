Какие продукты вредят мышцам, назвали ученые

Волгоградцам, которые стремятся к идеальному телу, чтоит обратить внимание на новое исследовоние. Учнееы из Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили связь между потреблением продуктов глубокой переработки и жировой инфильтрацией в мышцах бедра.