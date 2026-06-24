Академик Каляев: работающие на компьютерной основе нейросети не обладают интеллектом

«Вся современная корреляция развития компьютеров и на их основе систем ИИ показывает, что все достижения ИИ в основном достигаются за счет роста производительности компьютеров. При этом сами компьютеры не становятся умнее, они становятся просто все производительнее, то есть быстрее. И за счет своей скорости, мощности они могут обрабатывать все больший объем информации за более короткий промежуток времени, что создает имитацию того, что они обладают интеллектом», — сказал он на Международной научной конференции «Искусственный интеллект: вчера, сегодня, завтра», прошедшей во ВИНИТИ РАН.