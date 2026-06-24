Академик Каляев: работающие на компьютерной основе нейросети не обладают интеллектом

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Современные компьютеры работают в соответствии с заложенными в них людьми алгоритмами и поэтому собственным интеллектом не обладают, однако становятся все более производительными, что позволяет им обрабатывать значительные объемы информации за все меньшее время, что человеческий мозг просто не способен сделать физически. Современный ИИ, реализуемый на базе компьютеров, в первую очередь базируется на этом их качестве, сказал научный руководитель направления Южного федерального университета, академик РАН Игорь Каляев.
«Вся современная корреляция развития компьютеров и на их основе систем ИИ показывает, что все достижения ИИ в основном достигаются за счет роста производительности компьютеров. При этом сами компьютеры не становятся умнее, они становятся просто все производительнее, то есть быстрее. И за счет своей скорости, мощности они могут обрабатывать все больший объем информации за более короткий промежуток времени, что создает имитацию того, что они обладают интеллектом», — сказал он на Международной научной конференции «Искусственный интеллект: вчера, сегодня, завтра», прошедшей во ВИНИТИ РАН.
В качестве примера он привел шахматные программы, которые могут анализировать до нескольких миллионов шахматных позиций в секунду и смотреть до 20 ходов вперед.
«Никакой гроссмейстер (человек) самого высокого уровня это физически сделать не может», — отметил он.