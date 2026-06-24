Экоконкурс в Астраханской области посвятили сохранению осетровых рыб

Творческое состязание проводилось по трем номинациям: мультимедийный проект, рисунок и поделка. Всего на конкурс поступило 289 работ, в лидеры вошли в том числе школьники из Красноярского округа. Так, в возрастной группе «5−7-й класс» первое место заняла Рада Игликова из Верхнебузанской школы. Среди учащихся 8−11-х классов серебро завоевала ученица 10-го класса Ахтубинской школы Рената Ералиева. В номинации «Рисунок» работа Даурена Наушаева из Алчинской школы признана лучшей в категории «1−4-й класс».