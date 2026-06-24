Экоконкурс в Астраханской области посвятили сохранению осетровых рыб

Школьники из пяти муниципальных образований Астраханской области приняли участие в творческом конкурсе «Сохраним природу родного края». Состязание проводилось в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в информационно-издательском центре Красноярского района региона.
Конкурс организовали для обучения детей основам экологической грамотности, бережному отношению к природе и рациональному использованию ресурсов, а также вовлечения молодежи в природоохранную деятельность. Участники представили на суд жюри агитационные материалы по сохранению популяции осетровых видов рыб.
Творческое состязание проводилось по трем номинациям: мультимедийный проект, рисунок и поделка. Всего на конкурс поступило 289 работ, в лидеры вошли в том числе школьники из Красноярского округа. Так, в возрастной группе «5−7-й класс» первое место заняла Рада Игликова из Верхнебузанской школы. Среди учащихся 8−11-х классов серебро завоевала ученица 10-го класса Ахтубинской школы Рената Ералиева. В номинации «Рисунок» работа Даурена Наушаева из Алчинской школы признана лучшей в категории «1−4-й класс».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.