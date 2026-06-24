Эксперт Зегжда назвал ключевую задачу информационной безопасности

«Ключевой вопрос, который мы сегодня поставили, — переход от защиты данных к защите смыслов — абсолютно закономерен. Когнитивное воздействие в медиасфере стало мощнейшим инструментом влияния на массовое сознание. Уже недостаточно говорить об информационной безопасности, следует говорить о безопасности когнитивной. Мы не можем остановить технологический прогресс, но должны научиться сдерживать его риски. Потому что угрозы масштабны: здесь и эрозия традиционных ценностей, и расслоение общества, и атрофия критического мышления. Защита смыслов и когнитивная гигиена общества в современном мире — одни из главных приоритетов национальной безопасности», — сказал Зегжда.