Эксперт Зегжда назвал ключевую задачу информационной безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Ключевой задачей современной информационной безопасности становится переход от защиты данных к защите смыслов, а когнитивная гигиена общества должна стать одним из главных приоритетов национальной безопасности. Такое мнение высказал директор Института компьютерных наук и кибербезопасности СПбПУ, член-корреспондент РАН Дмитрий Зегжда на пленарном круглом столе «Информационная безопасность и когнитивные угрозы: от защиты данных к защите смыслов» 35-й конференции МиТСОБИ.
«Ключевой вопрос, который мы сегодня поставили, — переход от защиты данных к защите смыслов — абсолютно закономерен. Когнитивное воздействие в медиасфере стало мощнейшим инструментом влияния на массовое сознание. Уже недостаточно говорить об информационной безопасности, следует говорить о безопасности когнитивной. Мы не можем остановить технологический прогресс, но должны научиться сдерживать его риски. Потому что угрозы масштабны: здесь и эрозия традиционных ценностей, и расслоение общества, и атрофия критического мышления. Защита смыслов и когнитивная гигиена общества в современном мире — одни из главных приоритетов национальной безопасности», — сказал Зегжда.
Он предложил три группы мер контроля: превентивные (изоляция), реактивные (фильтрация) и проактивные (противодействие).
В ходе заседания докладчики отметили, что современные конфликты перешли от классических психологических операций к системным информационно-психологическим кампаниям, цель которых — изменить сам образ мысли общества, размыть историческую память и дискредитировать национальную идентичность.
О конференции.
35-я юбилейная всероссийская научно-техническая конференция «Методы и технические средства обеспечения безопасности информации» (МиТСОБИ) имени Петра Зегжды проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 26 июня. Конференция, основанная в 1991 году, является старейшим в России мероприятием по информационной безопасности. В 2026 году в центре внимания экспертов — кибербезопасность критической инфраструктуры, когнитивные угрозы и информационная война, применение искусственного интеллекта в защите данных, криптографические методы, цифровой суверенитет, цифровая криминалистика и подготовка кадров.