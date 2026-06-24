В Екатеринбурге 28 июня перекроют микрорайон Новокольцовский из-за забега

Движение всех видов транспорта ограничат с 06:00 до 16:00 на следующих участках: по ЭКСПО-бульвару, от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара, по улице Универсиады, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара, по Новосинарскому бульвару, от Универсиады до Варшавской и по улице 100-летия Уральского университета, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара. На этих же улицах с 00:01 до 16:00 будет запрещена парковка.