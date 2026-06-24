Дополнительные средства бюджета направят на продление метро в Нижнем Новгороде

По словам председателя гордумы Евгения Чинцова, работа с бюджетом представляет собой баланс между масштабным развитием города и решением ежедневных проблем жителей. В принятых поправках депутаты постарались учесть как крупные проекты — строительство метро, расселение аварийных домов и возведение новых школ, — так и более точечные, но не менее значимые направления, включая ремонт дворов, создание условий для детей с инвалидностью и оснащение спортивных школ необходимым оборудованием.