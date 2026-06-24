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Дополнительные средства бюджета направят на продление метро в Нижнем Новгороде

Депутаты гордумы утвердили корректировку городского бюджета.

Источник: Нижегородская правда

Дополнительные средства направят на продление метрополитена в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на очередном заседании городской Думы Нижнего Новгорода 24 июня. Депутаты утвердили корректировку городского бюджета.

Как отметил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, изменения в бюджете обусловлены поступлением межбюджетных трансфертов. В связи с этим в текущем году доходную и расходную части бюджета предложено увеличить почти на 8,2 млрд рублей.

Дополнительные средства планируется направить на продление метрополитена, расселение жильцов из аварийного фонда, а также на оплату концессионных соглашений по строительству школ.

Кроме того, предусмотрено дополнительное финансирование ремонта дворовых территорий, строительства многоквартирного дома по улице 40 лет Победы, подготовки территории для установки врачебной амбулатории в поселке Культура Кстовского района, создания условий для получения детьми-инвалидами качественного образования и обеспечения школ олимпийского резерва в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

Основные параметры бюджета составят: доходы — 87,4 млрд рублей, расходы — 90,4 млрд рублей, дефицит — 3,05 млрд рублей.

По словам председателя гордумы Евгения Чинцова, работа с бюджетом представляет собой баланс между масштабным развитием города и решением ежедневных проблем жителей. В принятых поправках депутаты постарались учесть как крупные проекты — строительство метро, расселение аварийных домов и возведение новых школ, — так и более точечные, но не менее значимые направления, включая ремонт дворов, создание условий для детей с инвалидностью и оснащение спортивных школ необходимым оборудованием.

«Для нас важно, чтобы каждое из этих направлений получило необходимое финансирование, ведь от этого зависит комфорт в Нижнем Новгороде» , — добавил Евгений Чинцов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что десять человек получили звание почетного ветерана Нижнего Новгорода.