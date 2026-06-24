Фило-хруст: летний пирог с нектаринами и нежнейшей сырной начинкой

Разогрейте духовку до 170 в режиме «верх-низ». Возьмите разъёмную или обычную форму для выпечки (диаметром около 20−22 см). Застелите дно пергаментом (по желанию, чтобы легче было извлекать). Растопите сливочное масло в микроволновке или на плите. Каждый из 5 листов теста фило щедро смажьте растопленным маслом при помощи кисточки. Укладывайте листы один на другой прямо в форму (можно слегка внахлест, чтобы края свисали по бортикам — потом мы их завернем). В глубокой миске смешайте сливочный сыр, 2 желтка, сахар (или заменитель) и кукурузный крахмал. Перемешивайте венчиком до однородного, гладкого состояния (без комочков). Вылейте эту массу на тесто, разровняйте лопаткой. Нектарины вымойте, обсушите. Нарежьте их тонкими дольками (вместе с кожурой, она придаст красивый цвет). Красиво выложите дольки поверх сырного слоя по кругу или хаотично — как душе угодно. Свисающие с бортиков края теста заверните внутрь, прикрывая ими край начинки, чтобы получился аккуратный бортик. Смажьте эти загнутые края остатками растопленного масла. Щедро посыпьте верх пирога миндальными лепестками (или слегка припудрите корицей, если выбираете этот вариант). Отправьте пирог в разогретую духовку на средний уровень. Выпекайте примерно 35 минут, пока края теста не станут золотистыми и хрустящими, а начинка слегка не зарумянится. Дайте пирогу полностью остыть в форме (минимум 30−40 минут). Если разрезать его горячим, начинка может потечь. После остывания аккуратно разрежьте на порционные кусочки и подавайте к столу.