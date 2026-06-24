Расходы бюджета на метро в Нижнем Новгороде увеличились на 21,7 млрд рублей

В текущем году порядка 174 миллионов рублей предусмотрено для исполнения концессионных обязательств по возведению школ в ряде локаций: в жилом комплексе «Новая Кузнечиха», на проспекте Гагарина, а также на улицах Космической и Украинской. Кроме того, финансирование затронет объекты в посёлке Дубенки, деревне Анкудиновка, кстовском микрорайоне № 3 и селе Большая Ельня.