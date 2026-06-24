Расходы бюджета на метро в Нижнем Новгороде увеличились на 21,7 млрд рублей

Городская дума Нижнего Новгорода одобрила корректировки бюджета, ориентированные на реализацию ключевых инфраструктурных и социальных проектов. Как проинформировал мэр города Юрий Шалабаев, основные ассигнования направлены на развитие метрополитена, возведение образовательных учреждений и решение проблемы расселения граждан из непригодного для проживания жилья.
Мэр акцентировал внимание на финансировании метростроения: благодаря межбюджетным трансфертам объём средств на строительство новых станций превысил 20 миллиардов рублей. С учётом утверждённых поправок совокупный объём финансирования в 2026—2027 годах составит 21,7 миллиарда рублей, причём значительная часть — 14 миллиардов — будет направлена в 2027 году.
В текущем году порядка 174 миллионов рублей предусмотрено для исполнения концессионных обязательств по возведению школ в ряде локаций: в жилом комплексе «Новая Кузнечиха», на проспекте Гагарина, а также на улицах Космической и Украинской. Кроме того, финансирование затронет объекты в посёлке Дубенки, деревне Анкудиновка, кстовском микрорайоне № 3 и селе Большая Ельня.
Дополнительные бюджетные средства распределены на ряд социально значимых задач: 115,5 миллиона рублей выделено на переселение граждан из аварийного жилья и возведение многоквартирного дома на улице 40 лет Победы в Приокском районе; 10,9 миллиона — на благоустройство дворовых пространств; 4,5 миллиона — на подготовку площадки под врачебную амбулаторию в посёлке Культура Кстовского района.
Юрий Шалабаев также отметил, что часть ресурсов будет использована для приведения деятельности спортивных школ в соответствие с федеральными стандартами подготовки атлетов, а также для формирования инклюзивной образовательной среды, обеспечивающей детям с ограниченными возможностями здоровья доступ к качественному обучению.
Ранее уже сообщалось, что Нижний Новгород получит более 20 млрд рублей на строительство метро.