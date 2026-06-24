В Волгоградской области обновят 26 км дорог, ведущих к медучреждениям

Участки дорог общей протяженностью около 26 км, по которым жители Волгоградской области добираются к медицинским организациям, отремонтируют в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В перечень объектов вошли четыре улицы Волгограда, пять участков улично-дорожной сети Волжского и два участка трасс региональной сети, сообщили в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства.
В региональном центре обновят проспект им. В. И. Ленина, который ведет к клинической больнице № 5, и проспект Героев Сталинграда, по которому можно добраться до родильного дома № 4 и женской консультации. Кроме того, в нормативное состояние приведут улицу 7-й Гвардейской Дивизии, являющуюся подъездом к детской стоматологической поликлинике № 2, а также улицу 64-й Армии, ведущую к поликлинике № 5 и городской клинической больнице № 1.
В Волжском заменят изношенное покрытие на улице Молодежной, в районе которой расположена городская поликлиника № 3, улице Волгодонской, ведущей к детской поликлинике № 1, и улице Советской, по которой добираются до детской поликлиники № 2, и ряде других объектов.
Напомним, всего в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Волгоградской области приведут в нормативное состояние около 215 км дорог и улиц.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.