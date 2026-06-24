В Волгоградской области обновят 26 км дорог, ведущих к медучреждениям

В региональном центре обновят проспект им. В. И. Ленина, который ведет к клинической больнице № 5, и проспект Героев Сталинграда, по которому можно добраться до родильного дома № 4 и женской консультации. Кроме того, в нормативное состояние приведут улицу 7-й Гвардейской Дивизии, являющуюся подъездом к детской стоматологической поликлинике № 2, а также улицу 64-й Армии, ведущую к поликлинике № 5 и городской клинической больнице № 1.