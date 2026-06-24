В Калининграде снесли здание, которого по документам не существует

В Калининграде на улице Бассейной демонтировали здание (дом № 1А), которое, по данным минконтроля, считалось демонтированным из-за внесения кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план.
Как сообщили «Новому Калининграду» очевидцы, снос объекта начался 22 июня, а на сегодняшний день с площадки полностью вывезен строительный мусор.
Напомним, что ранее за разъяснением ситуации по обнесенному строительным забором дому № 1А на улице Бассейной в министерство регионального контроля через платформу обратной связи обратился один из жителей.
В ходе проверки специалисты министерства выявили ошибку кадастрового инженера, размежевавшего существующее здание на четыре земельных участка до его сноса. Судя по кадастровой карте, забор появился напротив земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:110905:1062; 39:15:110905:1063; 39:15:110905:1064 и 39:15:110905:1065. Участки эти, как уточнили в министерстве, были образованы путем раздела земельного участка с кадастровым номером 39:15:110905:840 и принадлежат на праве собственности физическим лицам.
Состояние площадки на 24 июня. Фото предоставлено очевидцем.
«Усматриваются признаки нарушения, выразившиеся в предоставлении недостоверных сведений кадастровым инженером, — отмечали в министерстве. — В соответствии с ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории или подлог документов, на основании которых были подготовлены межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карта-план территории, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет. На основании вышеизложенного предлагаем принять меры в рамках установленных полномочий, а также рассмотреть вопрос о возбуждении административного производства по ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ», — заключили в минконтроля.
Недостоверные сведения в министерстве пообещали аннулировать.