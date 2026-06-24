Власти рассказали, когда появятся билеты на бесплатные концерты к юбилею области

Билеты на бесплатные концерты ко Дню города и юбилею области, которые пройдут на «Ростех Арене» с 3 по 5 июля (0+), можно будет найти ежедневно в 12:00 и 15:00. Об этом сообщили представители минкульттуризма в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
Как стало известно ранее, бесплатные билеты на концерты к юбилею области закончились через час после появления. Власти пообещали далее выкладывать их «порциями», начиная со следующей недели.
В самой чаше стадиона 4 июля выступят Родион Газманов, группа «Браво» и Олег Газманов, 5 июля — Burito, группа «5sta Family» и Zivert. Помимо «Ростех Арены», в Калининграде планируют задействовать ещё шесть площадок.
Попасть на праздничные мероприятия можно будет бесплатно по предварительной регистрации и билету для прохода. Оформить бесплатный билет на концерт можно только через официальных партнеров — онлайн-сервисы по продаже билетов.