Власти рассказали, когда появятся билеты на бесплатные концерты к юбилею области

Билеты на бесплатные концерты ко Дню города и юбилею области, которые пройдут на «Ростех Арене» с 3 по 5 июля (0+), можно будет найти ежедневно в 12:00 и 15:00. Об этом сообщили представители минкульттуризма в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».