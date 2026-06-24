Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти рассказали, когда появятся билеты на бесплатные концерты к юбилею области

Оформить бесплатный билет на концерт можно только через официальных партнеров.

Билеты на бесплатные концерты ко Дню города и юбилею области, которые пройдут на «Ростех Арене» с 3 по 5 июля (0+), можно будет найти ежедневно в 12:00 и 15:00. Об этом сообщили представители минкульттуризма в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Как стало известно ранее, бесплатные билеты на концерты к юбилею области закончились через час после появления. Власти пообещали далее выкладывать их «порциями», начиная со следующей недели.

В самой чаше стадиона 4 июля выступят Родион Газманов, группа «Браво» и Олег Газманов, 5 июля — Burito, группа «5sta Family» и Zivert. Помимо «Ростех Арены», в Калининграде планируют задействовать ещё шесть площадок.

Попасть на праздничные мероприятия можно будет бесплатно по предварительной регистрации и билету для прохода. Оформить бесплатный билет на концерт можно только через официальных партнеров — онлайн-сервисы по продаже билетов.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше