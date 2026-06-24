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Базовые станции на трассе Волгоград-Элиста запитают от солнца

В Волгоградской области расширили использование альтернативных источников энергии на объектах связи. Как сообщает ИА.

В Волгоградской области расширили использование альтернативных источников энергии на объектах связи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на МТС, солнечные панели и системы резервного электропитания появились на базовых станциях вдоль трассы Волгоград-Элиста. Эти объекты участвуют в передаче межрегионального трафика и обеспечивают работу цифровых сервисов для жителей нескольких регионов юга России.

Солнечные панели и оборудование для резервного электропитания также установлены в ряде населенных пунктов Калмыкии. Новая система позволяет в случае отключения внешнего электроснабжения переключать базовые станции на аккумуляторы и солнечные панели.

Напомним, что трасса Волгоград-Элиста является одним из ключевых межрегиональных маршрутов юга России. Ежегодно в этом направлении перемещается значительный объем транспортного потока. Стабильная работа сети необходима для навигационных сервисов, онлайн-карт, банковских приложений и связи в пути.

— Мы продолжаем внедрять современные технологические решения для развития телеком-инфраструктуры региона. Использование альтернативных источников энергии позволяет организовать дополнительное резервное питание базовых станций и повысить эффективность работы сети на межрегиональных направлениях и в удаленных территориях. Для юга России с его климатическими особенностями такие технологии особенно востребованы, — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Использование альтернативной энергетики на объектах связи юга России, в том числе на территориях со сложной инфраструктурой электроснабжения и высокой нагрузкой на сеть, будет продолжено.

Фото: МТС.