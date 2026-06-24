Базовые станции на трассе Волгоград-Элиста запитают от солнца

— Мы продолжаем внедрять современные технологические решения для развития телеком-инфраструктуры региона. Использование альтернативных источников энергии позволяет организовать дополнительное резервное питание базовых станций и повысить эффективность работы сети на межрегиональных направлениях и в удаленных территориях. Для юга России с его климатическими особенностями такие технологии особенно востребованы, — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.