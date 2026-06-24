Сокровища Королевского замка и народная топонимика: о чем писали газеты 35 лет назад

Обидой пропитана и другая статья секретаря парторганизации совхоза «На страже» Правдинского района С. Мохначевой, хотя автор это и отрицала. «Честно говоря, за все свои 25 лет пребывания в КПСС никогда и предположить не могла, что дело у нас дойдет до выхода из партии, — призналась она в опубликованном “Калининградской” материале под названием “Работаем для людей”. — Вступали, просили, требовали принять, клялись устно и письменно в верности — это было. А чтобы наоборот…» Расстроила её одна односельчанка, которая грозилась выйти из партии, если руководство хозяйства не обложит её дом кирпичом. Обложило. А она все равно, что называется, положила партбилет на стол. «Обидно? — задавалась вопросом Мохначёва. — Да нет: жалко труда, времени своего, потраченного на разговоры, которые не раз приходилось с нею (с вышедшей из партии женщиной — прим. “Нового Калининграда”) вести». Автор также сетует на то, что их, первых секретарей первичных организаций, с недавних пор стали чуть ли не бездельниками называть. «А дел у нас и было, и есть под самую завязку, — уверяла она. — Ведь, считай, вся работа с людьми на нас лежит. С раннего утра, я, например, среди животноводов, механизаторов, полеводов. О настроении справляюсь, о житье-бытье, о проблемах. А их столько, что ой-ей-ей. Один насчет квартиры новой печется, другой с бухгалтерией никак не может разобраться, у третьей в семье нелады… Вот и берешь все на заметку, ходишь, разбираешься, утрясаешь… А юбилеи? А проводы на пенсию? А похороны? Чуть что — думай, секретарь, организовывай, отвечай. Люди-то за много лет привыкли, к тебе идут. А значит, к партии обращаются. Вот и крутимся всем своим парткомом».